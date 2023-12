Há 2h e 7min

No «Goucha», conhecemos a história de Ana Margarida Lourenço e Rui Pedro Subtil que foram pais aos 18 anos. Ana e Rui aos 22 anos já tinham 3 filhos. Ana foi diagnosticada com epilepsia aos 14 anos e teve que tomar medicação, no entanto, a medicação cortava o efeito da pílula.