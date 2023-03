Ana e Sérgio gravam memórias juntos: «Este é o primeiro vídeo diário da paixão de Ana Margarida e Sérgio!»

Há 2h e 2min

Em «Quero é Viver», Ana (São José Lapa) permanece hesitante em aceitar o repto de Sérgio (Fernando Rodrigues) de passarem a gravar as suas memórias juntas no tablet. Sorriem divertidos a recordarem-se das peripécias dos primeiros tempos de namoro deles. Graça, tocada com o amor que Sérgio e Ana sentem um pelo outro, ganha coragem e liga para Prates a pedir-lhe para falarem.