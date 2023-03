Ana esteve 6 anos sem as filhas: «Não quero vingança, quero justiça!»

No «Dois às 10», Ana Maximiano fala da greve de fome que fez porque não a deixavam ver as filhas. Fala das mentiras que as técnicas colocaram nos relatórios e que chegou mesmo a pedir por favor para que o Juiz a deixasse ter o Dia da Mãe com as filhas. Ana fala ainda que espera que as técnicas sejam condenadas e que nunca mais voltem a trabalhar com crianças.