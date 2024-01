Ana foi diagnosticada com cancro e a filha escreveu uma carta ao Pai Natal a pedir saúde para a mãe

Há 2h e 16min

No «Dois às 10», conhecemos a história de Ana Ervedoso que aos 44 anos foi diagnosticada com cancro da mama. Separada e com a mãe também a enfrentar o cancro, Ana lutou contra a doença praticamente sozinha, apoiando-se na filha (na altura com oito anos) a quem nunca escondeu nada. Nesse mesmo ano, o Natal foi diferente, a pequena Joana escreveu uma carta com um pedido muito especial... como prenda pediu apenas saúde para a mãe.