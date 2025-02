Há 1h e 13min

No «Dois às 10», Ana Guiomar conversa com Cristina Ferreira sobre maternidade e revela que, para já, não pensa em ser mãe. A atriz admite que a sua profissão está ligada ao seu emocional, mas que não sente essa pressão. Ana Guiomar confessa que as pessoas fazem muitas perguntas sobre o tema, mas acha normal e não se sente incomodada com isso. Saiba mais em TVI Player