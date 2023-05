Ana Guiomar em peça de teatro cheia de surpresas: «Não sei o que vou fazer»

Hoje às 12:42

No «Dois às 10», a atriz fala da peça «Tenho um papel para ti!» onde os atores só terão acesso ao texto no momento em que pisarem o palco, adicionando um toque especial de espontaneidade e surpresa a cada apresentação. Com Ana Guiomar, Rita Salema, Diogo Valsassina, Rui Melo e Carla Andrino no elenco.