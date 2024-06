Ana Paula ficou paraplégica depois de uma cirurgia para lhe salvar a vida - Veja a conversa completa

Hoje às 11:43

No «Dois às 10», conhecemos a história de Ana Fernandes. A nossa convidada partilha as adversidades que enfrentou quando recebeu a devastadora notícia de que ficara paraplégica. Ana relata os desafios emocionais e físicos que surgiram de repente na vida quando foi confrontada com esta nova realidade. Desde o momento em que recebeu o diagnóstico até á adaptação à sua nova condição, Ana fala das lutas que enfrentou e onde encontra a esperança nos seus próprios desafios.