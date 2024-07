Ana Paula perdeu três filhos, o pai a mãe e a irmã: «Já comi o pão que o diabo amassou»

Há 26 min

No «Dois às 10», conhecemos a história de vida de Ana Paula Vieira. As perdas na vida de Ana Paula Vieira não se contam pelos dedos de uma mão. A morte chegou de forma trágica e inesperada até ao filho de Ana Paula que morreu asfixiado pelo próprio vómito durante a noite. Ana conta que já perdeu várias pessoas, a mais significativa foi o filho Igor em 2006. Refere que ninguém fica igual depois de uma perda. Torna-se difícil lidar com a dor quando estão rodeados de indiferença. Acrescenta que durante muito tempo empurrou para baixo e que se dedicou ao máximo ao trabalho. Fê-lo em todas as perdas. Na noite em que o filho morreu foi como se o chão estivesse aberto.