Há 1h e 2min

No «Dois às 10» conhecemos alguns precalços e contratempos do dia de casamento de Ana Raquel e Thiago. Ana perdeu a tiara antes da cerimónia, furou o pneu do carro do marido e ainda tropeçou no vestido ao entrar o no altar. No final, o que importa é que cada imprevisto só acrescentou mais um capítulo à história que em 2022 começaram a escrever juntos.