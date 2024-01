Ana recorda espanto ao descobrir que ia ser mãe aos 54 anos: «Era uma gravidez de risco altíssimo»

Há 1h e 2min

No «Dois às 10», Ana Maria Rosa e Eduardo Mendes admitem que no início desvalorizaram os primeiros sinais de que uma criança poderia estar a caminho da vida do casal. Revelam como se sentiram com a confirmação da gravidez que trazia muitas preocupações para a saúde de Ana.