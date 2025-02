Há 2h e 32min

No «Dois às 10», Ana Soares recorda os seus receios e ciúmes da participação de Ruben no programa com a sua ex-namorada, Rita. Ana admite ter ficado incomodada com a entrada da ex-companheira e os seus receios iniciais. Apesar dos desafios, o casal superou os obstáculos, mostrando o seu fortalecimento e maturidade.

