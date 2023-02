Há 4 min

No último dia da Ex-periência, Ana Sofia admite que faltou a química entre o ex-casal e denúncia o que aconteceu após o fim do retiro: «Começaram a haver mensagens, começam a haver umas mentirinhas, umas saídas e umas demoras. As coisas começaram a descambar novamente. O que eu sinto é que o João quer um porto de abrigo». Veja o momento