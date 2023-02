Ana Sofia: «É a segunda vez que ficam todos contra mim. Os homens podem trair - uma, duas, três, quatro, cinco - mas a mulher não pode trair uma»

Há 10 min

No último dia da Ex-periência, João e Ana Sofia mostram-se em rutura. Ana Sofia diz a Maria Botelho Moniz que não ficou surpreendida por ter casais contra ela. «É a segunda vez que isto me acontece. Na primeira vez que nos divorciamos, todos os amigos em comum, que eram dele, me deixaram de falar (…) Os homens podem trair, uma, duas, três, quatro, cinco, mas a mulher não pode trair uma». João diz para as câmaras: «Decidi falar o mínimo com a Ana Sofia, é tóxico para mim». Veja o momento