Há 6 min

No último dia da Ex-periência, Ana Sofia lamenta o confronto com os outros casais, particularmente com Sílvia: «Não sei o que a Sílvia veio cá procurar, mas veio pôr discórdia entre todos os casais (…) Houve malícia, foi muito baixo mesmo», diz. Já João afirma para as câmaras: «Fomos massacrados durante toda a Ex-periencia, a Ana Sofia deu azo a isso».