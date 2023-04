Ana tem um filho com autismo severo: «Essa é das coisas mais aterradoras do autismo...»

Há 1h e 13min

No «Goucha», explica-nos como é viver com um filho, de 33 anos, com este distúrbio do desenvolvimento neurológico. Conta-nos um pouco como funciona a mente de Pedro e aquilo é o maior perigo que este corre.