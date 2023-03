Ana viu o tribunal retirar-lhe as 3 filhas e entregá-las ao pai condenado por violência doméstica

No «Dois às 10», Ana Maximiano conta como foi feita a retirada. Tudo aconteceu em dezembro de 2015. Conta que foi o pior dia dela e das filhas. Foi acusada pelas técnicas de abandonar a filha sozinha num café e conta que as filhas viviam bem e foram levadas para casa do pai das meninas onde passaram a viver sem condições adequadas.