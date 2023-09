Ana viveu um inferno às mãos do companheiro: «Foi uma tortura psicológica até chegar à tortura física»

Há 1h e 16min

No «Goucha», Ana Bizarro foi mãe aos 35 anos. Com o pai da filha viveu apenas um ano. Ana foi vítima de violência doméstica e o companheiro até foi condenado. Depois da separação, a filha ficou a viver com a mãe e recusava-se a ir com o pai ao fim de semana. A filha foi institucionalizada há um ano, e Ana desespera por ter a filha de volta a casa.