Anabela assume revolta após erros médicos: «Ela não come, não anda, não fala.»

Hoje às 12:25

No «Dois às 10», conhecemos a história de Anabela, uma mãe que dedica a sua vida a cuidar da filha com paralisia cerebral. Anabela recorda que a gravidez não foi planeada, mas que a filha foi muito desejada. Um descolamento da placenta levou ao nascimento prematuro e a graves lesões cerebrais. Anabela relembra as dificuldades no parto e a demora na assistência médica que contribuiram para a condição da filha. Apesar dos desafios constantes, Anabela encontra força no sorriso da filha e luta incansavelmente para lhe proporcionar uma vida com qualidade e felicidade. Saiba mais em TVI Player