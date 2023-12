Anabela já tem os resultados dos testes de ADN

Ontem às 22:55

Simão (Pedro Sousa) diz a Maurício (Miguel Bogalho) não compreender que Sílvia (Sara Prata) não queira ficar em sua casa, Maurício defende que ela se cansou de ser uma mulher submissa com Paulo (Bruno Madeira). Jaime (Fernando Pires) entra fulo a contar-lhes que Xavier (Tiago Teotónio Pereira) foi para cama com Bárbara (Madalena Brandão), ambos ficam atónitos.

Bárbara conta arrependida a Ema (Catarina Rebelo) que disse de propósito a Jaime para lhe fazer ciúmes que foi para a cama com Xavier, mas este ao invés de querer ficar com ela, ficou isso sim furioso com Xavier. Ema diz à amiga que não vale a pena forçar o que não tem de ser, algo que ela está finalmente a fazer com Matias.

Simão e Matias (José Fidalgo) olham preocupados para Jaime a contar-lhes que Zé Miguel decidiu pôr o Tartaruguinha à venda. Xavier surge e passa ao largo para não encarar Jaime, que ainda o chama de traidor ao longe. Xavier não responde. Xavier conta a Angelina de ter tido um caso com Bárbara, mas esta mal o ouve, contando-lhe arrasada que Zé Miguel vai vender o colégio, não sabendo o que vai fazer da sua vida. Xavier conforta-a preocupado.

Manuela (Helena Isabel) tenta que Teodoro (Nuno Homem de Sá) compreenda que ele não tem o direito de se opor a que Alice (Mafalda Marafusta) se case com Rita (Diana Nicolau), mas Teodoro permanece resoluto na sua opinião. Teodoro esboça ar ansioso por receber mensagem de Anabela (Sílvia Chiola) de já ter o resultado dos testes de ADN.

Roberto (Paulo Pires) também recebeu mensagem de Anabela para se encontrarem por já ter o resultado do teste de ADN. Roberto diz a Mia já não querer saber que Xavier fique chateado com ele se Anabela for sua filha por ele o ter desiludido muito, agradecendo a Mia por estar sempre do seu lado. Mia sorri cândida.

Mosca diz a Xavier que seria boa ideia ele convidar Roberto para a reabertura da pizzaria para fazerem as pazes, mas Xavier recusa, ainda salientando que Roberto não tem jeito nenhum para os negócios e só lhes arranjou problemas. Mosca concorda com ele. Rita entra a dizer que Alice não se está a sentir bem. Xavier sai disparado de imediato.

Manuela e Alex (Martim Balsa) convencem Matias a ligar a Ema para irem todos juntos à reabertura da pizzaria. Matias disfarça o seu desapontamento por Ema declinar por já ter programa.

Ema diz a Bárbara que se cansou de andar atrás de Matias e vai mesmo aproveitar que Carocha (Pedro Rovisco) gosta dela para viver a sua vida, contando enciumada que hoje viu Felícia (Susana Arrais) quase em cima de Matias.

Mosca e Raquel pensam preocupados que vão fazer por Xavier ter ido para o hospital com Alice. Roberto surge a dizer ir salvar a noite da reabertura da pizzaria. Mia entra com o seu equipamento de DJ, com Roberto a dizer que a festa daquela noite vai ficar na história.

A pizzaria já está cheia de clientes, entre eles Simão com Zezé e Beni e Matias com Manuela e Alex.Todos batem palmas por Roberto anunciar que hoje ninguém paga nada. Mosca e Raquel ficam atónitos. Ema entra com Carocha, Matias olha-os fulo.

Alice (Mafalda Marafusta) admite a Xavier que se sentiu mal por ter ficado muito nervosa com a revelação dele se ter enrolado com Bárbara, apesar de estar a ser injusta para ele por nessa altura nem estarem juntos. Fitam-se com intensidade, prestes a beijarem-se. Alice e Xavier estão quase a beijarem-se quando Rita, Teodoro e Jaime entram no quarto, ficando a olhá-los chocados. Alice disfarça que não era nada disso que estava a acontecer, chamando a enfermeira para os expulsar dali. Alice fica a suspirar por não conseguir evitar continuar a gostar de Xavier.

Sílvia diz enciumada a Simão que já percebeu que ele não disse que vinha à festa da pizzaria por causa de Zezé. Simão diz a Sílvia que ou começam a aceitar as relações passadas que tiveram ou nunca se conseguirão entender, vincando ser dela que gosta. Sílvia diz também gostar dele, e acabam por fazer as pazes, beijando-se apaixonados.

Sílvia ganha coragem e diz a Simão que está a pensar afastar-se por uns tempos de tudo e de todos. Simão fica magoado, dizendo que não esperava estar incluído naquela decisão. Sílvia suspira já sem certezas da sua decisão.

Ema diz a Carocha que tem de ser sincera com ele e ainda não estar preparada para ficarem juntos, Carocha diz terno que sabe esperar. Zezé disfarça a sua satisfação por perceber que Simão e Sílvia estão chateados.

Angelina diz a Sílvia ser natural que Simão não aceite que ela se afaste uns tempos dele. Mosca diz tenso a Xavier haver um motivo desagradável para estarem com tantos clientes a consumir na pizzaria.