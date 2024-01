Há 2h e 26min

No «Dois às 10», Anabela Ferreira partilha uma parte da sua história de vida. Conta que a mãe a deixou com a avó materna ainda com dias de vida. Cresceu em casa dos avós maternos juntamente com irmão Alexandre. Anabela vê na avó Ana a mãe que por vários anos esteve ausente.