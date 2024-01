Hoje às 17:48

No «Goucha», o ex-concorrente do «Big Brother» recorda a curva da vida e o que revelou sobre a sua vida pessoal no programa. Recorda a fase da sua vida em que lutou contra um transtorno obsessivo-compulsivo, onde este originou e a ajuda que precisou para ultrapassar este problema. Recorda um momento em que se chateou com a mãe, indo viver com o pai biológico.