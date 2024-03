Há 54 min

No «Dois às 10», recebemos o ex-concorrente do «Big Brother - Desafio Final» André Lopes que afirma ter sido uma experiência muito intensa. André revela porque motivo adotou uma postura diferente do último reality em que tinha participado. O ex-concorrente do «Big Brother - Desafio Final» André Lopes esclarece o que aconteceu com Érica Silva dentro da casa.