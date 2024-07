André Silva recorda atitudes de ex-concorrente para consigo: «Foi uma pessoa que me entristeceu»

Há 55 min

No «Goucha», revemos a curva de vida de André Silva, um dos ex-concorrentes do «Big Brother 2024», marcada por alguns dramas, nomeadamente o facto de ter sofrido duas traições da mesma ex-namorada, os problemas de saúde ainda em jovem, e o assalto no qual se sentiu «usado» e o fez não confiar nas pessoas. Confrontado com pergunta do nosso apresentador, André Silva revela quem foi a pessoa de quem não gostou mesmo e depois destaca atitudes que não esquece de um determinado concorrente.