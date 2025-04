Há 2h e 9min

No próximo dia 18 de maio, André Ventura quer conquistar o lugar mais alto do Governo. Mas antes, senta-se frente a frente com Manuel Luís Goucha para uma conversa em exclusivo. O líder do Chega fala sobre o seu lado mais pessoal e emociona-se a contar uma história que o marcou no ano passado.