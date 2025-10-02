TVI PLAYER
André Ventura: «Todos sabiam que não teria resultado nenhum!»
Há 1h e 18min
As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”
Secret Story
29 set, 00:03
1
«Isto deixa-me muito triste»: Cristina Ferreira reage a fim de relação mediática
Dois às 10
Hoje às 10:11
2
Noivo de Sónia Jesus sai da prisão domiciliária. Estas são as primeiras imagens da tão esperada liberdade
Big Brother
2 jun, 12:07
3
Mudou de ideias: Noivo de Liliana volta atrás com o que decidiu na gala. Veja a nova mensagem de Zé
Secret Story
Ontem às 09:44
4
03:12
Sobe a temperatura! Dylan e Vera trocam beijos ‘calientes’ e ele pica-a: «Vieste com mais vontade»
Secret Story
Hoje às 09:53
5
02:21
Na piscina e no meio de brincadeiras, Fábio e Liliana mais íntimos do que nunca
Secret Story
Hoje às 11:54
6
Cristina Ferreira reage a alegada separação de Sónia Jesus. E Quinaz faz revelação inédita
Secret Story
Hoje às 11:37
A história repete-se: famosa portuguesa já passou pelo que Liliana está a viver com Fábio e com o noivo Zé
Dois às 10
Há 3h e 42min
Vem aí em «A Protegida»: Apanhado em flagrante, Óscar é detido
Novelas
Hoje às 10:42
Um ano depois da morte da mãe, Manuel Luís Goucha abriu o coração: «A relação que tinha era muito...»
Secret Story
Hoje às 10:13
Vem aí em «A Fazenda»: Duarte desmaia à frente de Alba e revela segredo chocante
Novelas
Hoje às 11:30
Noivo morre de forma súbita durante a primeira dança com a noiva no casamento. Vídeo mostra o momento
Dois às 10
Ontem às 17:00
TVI PLAYER
Secret Story 9 - Extra - 2 de outubro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:05
Rui afirma saber que Mariana gosta do concorrente: «Ela tem interesse em mim». Será recíproco?
Secret Story
Há 1h e 19min
Cristina Ferreira reage a fim de noivado de concorrente: «Isto deixa-me muito triste»
Dois às 10
Hoje às 10:04
Zé, noivo de Liliana, é tema do almoço de Liliana e Fábio
Secret Story
Há 1h e 24min
Na piscina e no meio de brincadeiras, Fábio e Liliana mais íntimos do que nunca
Secret Story
Hoje às 11:54
Apesar de estar noiva de Zé, Liliana assume gostar de Fábio: «Não consigo controlar o que sinto»
Secret Story
Há 1h e 27min
André Ventura: «Todos sabiam que não teria resultado nenhum!»
TVI Jornal
Há 1h e 18min
TVI - Em cima da hora - 2 de outubro de 2025
TVI - Em cima da hora
Há 2h e 13min
TVI Jornal - 2 de outubro de 2025
TVI Jornal
Há 3h e 15min
Terror vivido em cidade portuguesa: idoso assaltado em casa foi agredido e até lhe cortaram um dedo
Dois às 10
Há 3h e 30min
Paulo necessita de uma carrinha adaptada. A atual está degradada e chove lá dentro. Saiba como contribuir
Dois às 10
Hoje às 12:09
Paulo tem 99% de incapacidade e está a tirar um curso na universidade
Dois às 10
Hoje às 12:01
Vem aí em «A Fazenda»: Esta é Laura, a mulher que vai mudar o rumo da novela
Novelas
Ontem às 10:20
Vem aí em «A Protegida»: Hector está disposto em entregar a mãe à polícia
Novelas
Ontem às 10:53
«O que me soube de bem estar com o meu Amor»: Fernanda Serrano despede-se do homem da sua vida
Novelas
Ontem às 15:21
Por amor ao filho, Jéssica Athayde converte-se a algo inesperado e gera uma onda de reações
Novelas
Ontem às 14:57
Cristina Ferreira faz revelação estrondosa: «Mas não digam a ninguém. É segredo»
Novelas
Ontem às 10:27
Vem aí em «A Fazenda»: Segredos de Alex deixam Júlia e Leonor em alerta máximo
Novelas
Ontem às 08:57