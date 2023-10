Andreia deixou a enfermagem para assumir o negócio de família: uma ourivesaria com 85 anos de história!

24 out, 10:34

No «Dois às 10», conhecemos a história da família de Judite e do marido. Para manter o legado, Andreia Vaz, filha de ambos, largou a vida de enfermeira e dedica-se com os pais ao negócio de família.