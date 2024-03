Andreia e David lamentam a morte da filha: «Temos as cinzas dela em casa»

Há 1h e 8min

No «Goucha», Andreia Marques e David Constantino falam do simbolismo de ter em casa as cinzas da bebé que perderam, em 2018. Admite que foram muito censurados por esta opção e Andreia revela que chegou a andar com as cinzas da filha na mala.