Andreia Filipe: «As pessoas acham que fazemos isto para as redes sociais... a felicidade é genuína!»

Há 1h e 8min

No «Dois às 10», a ex-concorrente do «Big Brother», vemos imagens da dança de Andreia Filipe no casamento enquanto o noivo impressionava a cantar. Ambos falam da felicidade que sentem pela vida que estão a criar em conjunto.