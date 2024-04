Andreia presta homenagem ao pai que morreu em TImor-Leste: «Foi devastador»

Há 1h e 50min

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Andreia Marques, que faz uma homenagem ao pai Hermenegildo Marques. O pai de Andreia, era militar da GNR desde 1987 e sempre teve o sonho de participar numa missão das Nações Unidas. Em 2010 conseguiu realizar o seu sonho, mas foi nessa missão que perdeu a vida depois de sofrer um acidente de viação que foi altamente noticiado. A família foi notificada pela GNR e revelam que foi um momento muito difícil, quase como se estivessem a viver um filme. No dia do funeral muitos jornalistas deslocaram-se até Évora, onde a família vivia e onde o corpo foi enterrado. Andreia revela que esse foi um dos momentos mais difíceis de todo o processo. Depois da morte do pai, a jovem começou a escrever diálogos com o pai como forma de libertar a tristeza e conseguir encarar mais facilmente a realidade. Agora que é mãe, quis eternizar a memória do seu pai e compilou todos esses textos num livro com o título “Heróis não morrem”.