Andreia usa as cinzas do filho ao pescoço: «Não há um dia em que eu não chore por ele»

Há 1h e 30min

Andreia casou aos 15 anos obrigada pelos pais e teve 2 filhos deste casamento. Após 10 anos, separou-se e voltou a reencontrar o amor e ser mãe. João Filipe era o mais novo de 3 irmãos. Andreia recordou o acidente que causou esta tragédia, um dia depois do aniversário do filho. João Filipe ia com uma amiga na trotinete e a descer uma rua, caíram e bateram num muro.

João Filipe foi cremado e as cinzas lançadas no mar, além das que usa ao pescoço. Andreia tem feito o luto de forma difícil: mantém o quarto intacto, usa o perfume do filho como se ele estivesse cá e fez uma tatuagem em homenagem.