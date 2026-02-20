Andreia Vale, Sandra Felgueiras e Pedro Benevides: O lado que não vê dos rostos da TVI

Há 1h e 55min

Onde a notícia acontece — ela está. Firme. Direita. Impecável.Agora… estão a ver aquela teoria de que os pivots não sorriem? Que vivem numa bolha de seriedade absoluta? Esqueçam. A Andreia Vale não leu esse manual. É quase impossível atravessar um corredor sem a ouvir falar ao fundo. É conhecida nos bastidores da TVI pela voz e a gargalhada alta! Há quem diga que é a mais exuberante da redação e zero discreta. (ninguém desmentiu até agora) Ah… e o Natal. Já falámos do Natal? A Andreia não gosta do Natal. A Andreia vive o Natal. Se dependesse dela, era dezembro o ano inteiro. Luzes, brilho, espírito natalício… camisolas de lã, muito importante, devíamos perguntar quantas é que ela tem…. Mas quando a música baixa e a câmara acende o direto… É ela! Quem apresenta... o Jornal Nacional!

Já sabem quem é o “queridinho” da informação da TVI? Sim, toda a gente o adora. Na redação. Nos corredores da TVI. No sofá de quem o assiste. Tem aquele ar calmo de quem sabe tudo… Com aquela segurança que faz parecer que está tudo sob controlo, mesmo quando não está. Noite de eleições presidenciais. Números a subir. Tensão no ar. E lá está ele. Ao lado do seu maior aliado: um ecrã interativo, que mais uma vez domina como se não tivesse qualquer esforço. Parece fácil. Nunca é. E depois há o outro lado: “Nas Costas dos Outros.” Onde sai da secretária, arregaça as mangas e vai perceber o país por dentro. Sem filtros. Pedro Benevides, em direto, com o seu charme habitual, desta vez nas manhãs e não no Jornal Nacional!

Há quem a tema, ou devia temer. Já bateu a portas que ninguém queria abrir. Já fez perguntas que ninguém queria ouvir. Acompanhou de perto e realizou investigações sobre o desaparecimento de Madeleine McCann. Denunciou pessoas e entidades: como no Hospital de Santa Maria. Não se deixa intimidar, mesmo que sejam figuras de poder, possam ser elas o próprio Presidente da República, como no caso das Gémeas Luso-Brasileiras. Não tem medo de ninguém. Explosiva? Sim. Mas sempre com espaço também para o amor.... Apaixonou-se. Por um colega de profissão. Um homem que vive na linha da frente. Talvez por isso se tenham olhado com outros olhos. Ela enfrenta o poder, e ele o perigo. Às 8 da noite… É ela… em Exclusivo!