Há 49 min

No Goucha, conversamos com Adrielle Peixoto, ex-concorrente do Big Brother. O percurso como modelo levou-a a conquistar vários títulos no Brasil, incluindo o de Miss Brasil 2018. Em 2022, chegou a Portugal para participar num concurso de beleza e acabou por decidir ficar, fixando-se na Reboleira.