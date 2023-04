Hoje às 11:57

No «Dois às 10», José Eduardo Ribeiro conta que foi funcionário do Hospital de São José vários anos e que num dia de trabalho bateu com a perna numa maca. A solução para as dores, seria a operação. José conta que a anestesia foi dolorosa e que nunca tinha sentido tantas dores, só se recorda de acordar da cirurgia já sem sentir as pernas. José nunca mais andou.