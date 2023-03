Há 1h e 20min

Em «Queridos Papás», Angelina (Marisa Cruz) fala com Jaime (Fernando Pires) sobre a festa de aniversário do colégio, mas percebe que ele está distraído. Jaime desabafa sobre o carro novo e Angelina lembra-se que Humberto queria comprar um carro e vai falar com ele, pedindo em troca que ele a ajude com Xavier (Tiago Teotónio Pereira).