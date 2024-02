Angelina é pedida em casamento

Há 44 min

Em «Queridos Papás», Roberto já está no altar para casar-se com Mia, sendo Mosca e Xavier os padrinhos. Nas cadeiras, Teodoro (Nuno Homem de Sá) elogia a beleza de Manuela, que lhe sorri agradada. Carocha (Pedro Rovisco) irrita-se com Ema por ela não parar de falar de Matias. Alice desvia a conversa por Rita (Diana Nicolau) insistir querer saber por que ela roubou a máquina das empadas. Jaime fica surpreso por ver Bárbara com Duarte, contando a Camila (Ana Varela) que ele sempre gostou de Bárbara. Humberto declara-se a Angelina (Marisa Cruz) a dizer ter percebido que sempre gostou dela, pedindo-a em casamento. Todos os olham espantados. Roberto fica muito constrangido por imaginar ser com Luana (Íris Cayatte) e não com Mia que se vai casar.