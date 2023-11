Há 1h e 10min

Em «Queridos Papás», Angelina (Marisa Cruz) e Xavier (Tiago Teotónio Pereira) falam sobre a final do concurso de mini talentos. Xavier revela que já assinou os papéis do divórcio e que já não namora com Elsa (Soraia Tavares), quando Angelina aproveita para beijá-lo.