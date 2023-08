Angelina em choque com o que encontra na sua encomenda

Há 3h e 1min

Em «Queridos Papás», Sílvia conta a Angelina do sarilho que arranjou por ter contado a Paulo que Zezé deu um sedativo a Beni e ele foi fazer queixa de Simão aos serviços sociais. Angelina diz a Sílvia que vai tentar ajudá-la. Angelina fica atónita com o que está dentro do saco da Biovisa que mandou vir de Bárbara.