Angie Costa nomeia uma vilã para contracenar. E é das suas amigas mais próximas

No programa Em Família da TVI, transmitido no último sábado, 9 de novembro, Angie Costa, influenciadora digital e atriz, surpreendeu os fãs ao revelar quem escolheria para interpretar uma vilã numa novela, caso pudesse contracenar com essa pessoa. Com entusiasmo e um toque de humor, Angie Costa escolheu uma das suas amigas mais próximas, com quem já teve o prazer de trabalhar numa produção anterior da TVI.

Durante a entrevista, Angie Costa recordou os momentos de camaradagem e cumplicidade partilhados nos bastidores com esta amiga, sublinhando a admiração e o carinho que sente por ela.