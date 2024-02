Angie Costa recorda: «Eu engravidei e nós namorávamos há 10 meses... foi arriscado»

Há 2h e 28min

No «Dois às 10», Cláudio Ramos questiona Angie Costa sobre se esta não sentiu que foi muito cedo ter engravidado, pela primeira vez, aos 21 anos. A atriz explica-nos que após ter conhecido Miguel Coimbra, membro da banda D.A.M.A., achou que era a pessoa certa para ser o pai dos seus filhos. A nossa convidada recorda, ainda, a primeira vez que ficou grávida, que aconteceu apenas 10 meses após o início do namoro com o artista.