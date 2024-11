Angie Costa revela qual foi o momento mais difícil da maternidade. Saiba tudo

Há 1h e 18min

No programa Em Família da TVI, emitido no último sábado, 9 de novembro, Angie Costa, influenciadora digital e atriz, abriu o coração numa entrevista emotiva sobre os desafios e as alegrias da maternidade. Aos 24 anos, Angie Costa já é mãe de dois filhos, fruto da sua relação com Miguel Coimbra, músico da banda D.A.M.A.

Durante a conversa, a jovem mãe partilhou com sinceridade qual foi, para si, o momento mais difícil na sua experiência como mãe, revelando as dificuldades e adaptações que tem enfrentado nesta nova fase da vida.

Com uma presença natural e cativante, Angie Costa revelou o lado menos visível da maternidade, falando sobre o impacto pessoal e emocional que ser mãe jovem trouxe ao seu quotidiano.