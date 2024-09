Hoje às 13:46

No «Dois às 10», Cláudio Ramos entra em desacordo com Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Luísa Castel-Branco, que concordam com a vitória de David Diamond, ao contrário do apresentador, que condena o jogo «agressivo» que o vencedor fez no «Dilema».