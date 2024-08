Há 3h e 22min

Em «Cacau», Tiago (José Condessa) diz a Cacau (Matilde Reymão) para não desanimar por ainda não ter tido respostas de ter estado ou não com Marco (Diogo Amaral) na primeira sessão com o hipnoterapeuta. Anita (Catarina Nifo) diz a Martim (Lucas Dutra) achar que ele tem algum problema de saúde e por isso não a quis contaminar com o seu sangue ontem. Martim olha-a aflito.