Há 1h e 10min

Em «Cacau», Anita (Catarina Nifo) diz a Kenny (Rafael Medrado) estar um pouco arrependida de ter roubado as árvores de cacau da fazenda. Kenny também concorda que não deviam ter feito aquilo, tendo sido preferível ele desaparecer para fugir à dívida que tem a Corvo. Os jovens contam a Tiradentes (Paulo Guidelly) o que fizeram, com este a não ficar nada satisfeito com isso.