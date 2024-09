Anita fez uma cirurgia estética para entrar num reality show, mas o resultado não foi o esperado

Há 1h e 50min

Na «Sentença», um formato conduzido por João Patrício, ficamos a conhecer o caso «Beleza a quanto obrigas».



Anita sonhava entrar num reality show e, por isso, considerava necessário fazer alguns ajustes no corpo. Procurou um médico especialista em estética, mas o resultado não foi bem o que pretendia.

Anita admite que precisava do prémio em questão fosse melhorar a sua vida e à do filho. Acredita que a beleza é um dos aspetos essenciais para entrar no programa, sendo contrariada por João Patrício. Anita considera o cirurgião responsável pela sua não entrada no programa.

Agora, Anita quer recuperar o valor da cirurgia.