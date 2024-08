Anita Guto e Martim ficam preocupados com Tiago

Há 2h e 26min

Em «Cacau», Guto (Vitor Britto) e Anita (Catarina Nifo) insistem com Cacau (Matilde Reymão) que ela tem de perceber que eles não podiam obrigá-la a acreditar que Marquinho não era filho de Marco (Diogo Amaral) por não terem 100% de certezas, com Guto (Vitor Britto) a dizer que só mais tarde Regina (Christine Fernandes) lhe confessou a verdade, mas que tinha receio de falar com ela por saber que ela se ia zangar com ela. Cacau (Matilde Reymão) diz que Marco já está a pagar pelo que lhe fez por Tiago ter ido ter com ele à construtora. Anita, Guto e Martim (Lucas Dutra) estacam preocupados.