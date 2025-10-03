Anjos vão recorrer à sentença? Conheça a resposta de Nelson e Sérgio Rosado

Há 3h e 5min

No Jornal Nacional, José Alberto Carvalho recebe Nélson e Sérgio Rosado nos estúdios da TVI, para uma entrevista em direto para todo o país, que acontece depois de terem perdido a ação em que pediam 1.118.500 euros a Joana Marques, na sequência de um vídeo com a presença da dupla no MotoGP, tendo mesmo de pagar as custas judiciais. Agora, a dupla portuguesa esclarece os verdadeiros motivos que os levaram a avançar com o processo e revelam se vão recorrer à sentença.