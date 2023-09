Ansiedade, depressão e um surto psicótico mudaram a vida de Joana: «É fácil querer fazer disparates para acabar com a dor»

No «Goucha», Joana Ramos, de 47 anos, vive em Loures e é professora há 25 anos. Em 2020, em plena pandemia e com aulas em casa, Joana foi diagnosticada com depressão por excesso de trabalho e foi colocada de baixa. Depois de muitas tentativas falhadas de regresso à escola, eis que tem um surto psicótico em junho de 2022. Foi-lhe diagnosticada bipolaridade, doença que também já o seu pai tinha.