Antes de conhecer a namorada, Nuno Markl recorda 'fase negra' da sua vida: «Isso mergulhou-me num nível de tristeza e solidão...»

Há 2h e 11min

No «Goucha», recebemos o locutor de rádio Nuno Markl, que nos fala do momento em que conheceu a sua namorada Teresa, e recorda o facto de isso ter acontecido numa altura particularmente difícil da sua vida: «Eu já não sabia se era um ser humano ou uma personagem cómica». O nosso convidado explica-nos como a terapia o ajudou a tirá-lo da tristeza em que se encontrava. Em plena pandemia, Nuno Markl conheceu a namorada Teresa, a partir do contacto do humorista Fernando Alvim.