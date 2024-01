Antes de morrer, Patrícia tinha planeado uma vinda ao programa para ver Cristina Ferreira. Saiba o porquê

Hoje às 12:29

No «Dois às 10», ouvimos o testemunho de Jéssica, prima de Patrícia, que morreu a caminho da discoteca com os amigos. Patrícia era uma grande fã da nossa apresentadora e antes de morrer, esta planeava vir assistir ao programa juntamente com alguns familiares, nomeadamente com a prima Jéssica que iria casar. Desta forma, essa seria uma das atividades para celebrar a despedida de solteira. Com a morte de Patrícia, a celebração da despedida de solteira não aconteceu, mas Jéssica recorda hoje a prima. A nossa convidada recorda a relação que tinha com a mesma e explica o porquê de ter sido esta a organizar a sua despedida de solteira. Jéssica explica que devido à morte de Patrícia optou por não realizar despedida de solteira e de que forma viveu o ‘dia mais feliz da sua vida’ sem a prima de quem era muito próxima.