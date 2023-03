Antes de se fazer à estrada, Cassiano dá conselho a Peixoto: «Livra-te desta maluca! Ouve o que eu te digo!»

Há 1h e 23min

Em «Festa é Festa», Cassiano (Fernando Ferrão) diz que tem um trabalho para fazer no norte e que vai andando. Antes de ir deseja boa sorte a Valquíria (Maria Sampaio) no seu novo negócio e avisa o irmão para se livrar dela. Peixoto (Vítor Emanuel) recebe uma chamada de Albino (Pedro Alves) e vai ter com ele à Junta. Peixoto pede a Valquíria para fechar a porta quando sair.